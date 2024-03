Mauffrey accelera sulla espansione in Italia e completa l’acquisizione di La Nettatutto

Mauffrey, gruppo logistico francese attivo nel settore dei trasporti, ha recentemente completato l’acquisizione di La Nettatutto, operatore specializzato nel trasporto di rifiuti di origine urbana e speciali.

L’operazione si inserisce nel piano di espansione internazionale del gruppo Mauffrey e segna la prima acquisizione in Italia.

Il gruppo Mauffrey è una impresa attiva nel settore dei trasporti dal 1964 con una forza lavoro di più di 4.500 persone dislocate in più di 50 siti.

La Nettatutto è una impresa familiare che opera nel settore ambientale relativamente alle attività di raccolta e trasporto rifiuti per il successivo conferimento ad impianto di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale.

Gli advisors

Mauffrey è stata assistita, per i profili legali, dallo studio legale Nascimbene con un team composto da Michele Mario Nascimbene, Andrea Zanoni, Sonia Storri e Pietro Livini, nonché dallo studio legale francese GATE Avocats con Julien Mougel. Altios ha agito in qualità di financial advisor per l’acquirente e PWC ha svolto la due diligence fiscale, finanziaria, tecnica e legale.

I venditori sono stati assistiti, per i profili legali, dallo studio legale Galbiati, Sacchi e Associati con un team composto da Matteo Cremascoli, Carla Cannavacciuolo e Riccardo Aquilini. BNP Paribas ha agito in qualità di financial advisor e lo studio professionale Corno & Parma con Carlo Parma ha assistito i venditori per gli aspetti finanziari e fiscali.