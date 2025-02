Maviglia & Partners e GOP nell’OPAS di Mare Engineering Group su La Sia

Roberto Maviglia, Gaia Sanzarello, Alessandro Merenda e Giacomo Bizzozero

Lo studio legale Maviglia & Partners ha assistito Mare Engineering Group S.p.A., azienda di ingegneria digitale ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, nella sottoscrizione di un accordo vincolante con i soci fondatori di La Sia S.p.A., assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, per l’acquisto del 70,6% del relativo capitale sociale.

La Sia è una PMI innovativa attiva nel settore dell’engineering & design, specializzata nella progettazione di infrastrutture nell’ambito delle telecomunicazioni, dell’edilizia civile, delle infrastrutture di mobilità e degli impianti energetici, anch’essa ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

L’operazione, soggetta a talune condizioni sospensive, permetterà a Mare Group di espandersi nei settori delle infrastrutture critiche, dell’edilizia civile, delle smart cities e della mobilità sostenibile, ridefinendo i confini dell’ingegneria digitale attraverso la convergenza di Intelligenza Artificiale ed Extended Reality e prevede che il corrispettivo sarà corrisposto per l’82,3% in concambio azionario e per il 17,7% in denaro. Di conseguenza, una volta perfezionatasi la cessione, si verificheranno i presupposti per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria sulle azioni di La SIA, rappresentando la prima offerta pubblica di scambio promossa sul mercato Euronext Growth Milan.

Maviglia & Partners ha agito con un team composto dai partner Roberto Maviglia e Gaia Sanzarello e da Andrea Guerra e Luca Catanzano.

GOP ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dal managing associate Giacomo Bizzozero e dall’associate Angela Lopez.