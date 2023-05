McDermott cresce con l'ingresso di Fabio Cozzi, partner e responsabile della practice di Litigation e Dispute Resolution

Fabio Cozzi

Lo studio legale internazionale McDermott Will & Emery ha annunciato l'ingresso, nella sede di Milano, di Fabio Cozzi, in qualità di partner e responsabile della practice di Litigation e Dispute Resolution.



L'ingresso di Fabio Cozzi consente allo studio di beneficiare di una consolidata esperienza in materia di arbitrato nazionale e internazionale, compliance, contenzioso transfrontaliero, commercio internazionale, crimini finanziari e, non ultima, in materia di sanzioni internazionali.



" Milano è il più importante polo economico nazionale e come tale vede la maggior concentrazione dei più importanti casi di contenzioso, per tale ragione abbiamo deciso di rafforzare la nostra practice con l'ingresso di Fabio al quale va il nostro benvenuto." - ha commentato Giancarlo Castorino, Managing Partner di McDermott a Milano - "La sua esperienza offrirà un contributo fondamentale al nostro Studio, in risposta alla crescente domanda di assistenza dei nostri clienti per casi di contenzioso e investigation. Sono sicuro che le sue competenze saranno preziose per i nostri clienti e andranno a integrarsi sia con le practice area della sede di Milano, sia con quelle internazionali ".



"L'economia e il commercio globale, il contesto internazionale sempre più interconnesso e la tipologia di clienti seguiti dal nostro Studio, presentano un livello sempre crescente di complessità del contenzioso." - ha dichiarato Steven Scholes, Global Head della practice Litigation di McDermott - "Questa tendenza non potrà che aumentare, poiché le imprese richiedono assistenza per risolvere questioni contrattuali e nella supply chain, elemento cruciale nei commerci internazionali".



Fabio Cozzi ha una consolidata esperienza nell'assistenza legale in contenziosi, anche transfrontalieri, nell'ambito del diritto civile, del diritto societario, bancario e finanziario. Assiste clienti attivi nei settori dell'energia, del real estate, dei servizi finanziari e della tecnologia. Inoltre, si occupa, per multinazionali e istituzioni finanziarie, degli aspetti di compliance, nonché a casi relativi a reati finanziari e a indagini interne.



Fabio Cozzi ha dichiarato: "Sono molto lieto di entrare a far parte di McDermott, uno studio globale con capacità multi-practice, con colleghi che sono riconosciuti per le loro competenze in materia di arbitrato, white collar crime e international trade. L'approccio collaborativo dei soci dello Studio offre ai clienti, sia italiani che internazionali, un'eccellente piattaforma per un'assistenza legale integrata e completa."



Nella practice globale di Litigation dello Studio, l'ingresso di Fabio Cozzi segue l'ingresso negli ultimi mesi dei partner Nicolette Kost de Sevres e Amy Frey a Parigi, Jack Thorne a Londra, James Durkin a Chicago, Richard Salgado e David Genender a Dallas, Joel Haims a New York e Jon Henry a Washington, DC.