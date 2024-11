Carlo Lemmi, Ettore Scandale

McDermott Will & Emery, con il socio Ettore Scandale (in foto) e l’associate Carlo Lemmi (in foto), ha assistito i-Foria Italia, startup innovativa specializzata nel riciclo di rifiuti derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP), in un round di investimento seed per un valore pari a 1,7 milioni di euro. L’operazione di investimento è stata guidata da Tech4Planet, Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la sostenibilità ambientale promosso da CDP Venture Capital, e da MITOTechVentures, fondo di venture capital lanciato da MITO Technology. Entrambi gli investitori sono stati assistiti da Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle con un team composto da Carmine Gravina e da Arianna De Petris. CDP Venture Capital ha seguito l’operazione attraverso il suo team di legali interni guidato dal Responsabile Alessandro di Gioia e, inter alia, da Gabriele Petrini”.