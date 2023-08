MDA – Studio Legale e Tributario nell'acquisizione di una quota di 9-Tech da parte di Depuracque

Lo Studio Legale e Tributario MDA, con gli avvocati Alessio Vianello e Simone Cecchinato, ha assistito l'operazione di acquisizione di una quota del capitale della start-up 9-Tech da parte di Depuracque, società controllata da Veritas specializzata nella depurazione delle acque.

9-Tech è stata fondata nel 2020 dall'ingegnere Pietrogiovanni Cerchier, e studia processi per il recupero di materiali dai rifiuti, in particolare da quelli elettrici ed elettronici (Raee). Fin dalla nascita, collabora con Veritas all'interno del Green Propulsion laboratory di Fusina, la piattaforma multidisciplinare di Veritas per la sperimentazione e industrializzazione di tecnologie avanzate nel settore ambientale, energetico e dell'economia circolare.

9-Tech ha sviluppato e realizzato all'interno del GpLab un impianto sperimentale per il riciclaggio dei pannelli fotovoltaici. La tecnologia, vincitrice di diversi premi tra cui ESG Climate 2022 di Intesa SanPaolo, consente di recuperare da questi rifiuti vetro, rame, alluminio e celle fotovoltaiche con silicio e argento. Il prossimo passo sarà la realizzazione all'interno dell'Ecodistretto di Fusina di un impianto in grado di trattare 3.000 tonn/anno di pannelli fotovoltaici esausti. L'intervento è stato oggetto di contributo dal PNRR come un progetto faro di economia circolare, all'interno di una partnership con Haiki+. L'affidamento delle opere dovrà essere completato entro il 2023.

In questo modo, l'Ecodistretto di Veritas diventerà sempre di più un polo dedicato all'economia circolare e all'utilizzo di tecnologie in grado di accorciare le filiere di trattamento e di sperimentare sistemi per il riciclaggio, il recupero e la trasformazione dei vari materiali pregiati contenuti nei rifiuti.