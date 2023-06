Mediazione disposta dal giudice, eliminato il termine per l’avvio di Marco Marinaro

Più presenza in mediazione: le nuove regole dal 30 giugno

Va fissata l’udienza dopo tre mesi, tetto (salvo proroghe) per il tentativo









Una particolare attenzione viene riservata dalla riforma Cartabia del la giustizia civile (decreto legislativo 149/2022) al ruolo del giudice per la mediazione e, quindi, per la procedura conciliativa che viene avviata su suo impulso. Si punta, infatti, sull’autorevolezza del giudice dinanzi al quale è in corso la controversia per aprire alle parti una finestra su un possibile accordo conciliativo da ricercare in una sede esterna al processo e con l’assistenza di un mediatore qualificato. Così, ora...