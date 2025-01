MIAENERGIA e OLIVERIO&PARTNERS in Joint Venture per lo Sviluppo di Data Center in Italia e in Europa

Vincenzo Oliverio, Primiano Calvo

Miaenergia, primario operatore europeo nel settore dello sviluppo di progetti infrastrutturali nell’ambito delle energie rinnovabili e Data Center, e Oliverio&Partners, boutique europea specializzata in consulenza legale e corporate finance, annunciano con entusiasmo la formazione di una joint venture strategica. Questa collaborazione si propone di sviluppare nuovi progetti di data center in tutta Europa, con un particolare focus sull’Italia, per attrarre investimenti da parte di investitori istituzionali.

La joint venture mira a combinare l’esperienza pluriennale di Miaenergia nel settore dello sviluppo e progettazione di progetti aventi ad oggetto energie rinnovabili e Data Center con le competenze di Oliverio&Partners nelle aree legale e finanziaria, creando un’offerta integrata e altamente competitiva per il mercato europeo. Con l’aumento della domanda di servizi di cloud computing e di archiviazione dati, il settore dei data center sta vivendo una crescita senza precedenti, e questa alleanza strategica metterà in evidenza l’impegno di entrambe le aziende nell’innovazione e nella sostenibilità.

“Siamo entusiasti di annunciare questa joint venture con Oliverio&Partners”, ha dichiarato il Dott. Primiano Calvo, General Director di Miaenergia “La combinazione delle nostre competenze e delle nostre risorse ci permetterà di sviluppare progetti di alta qualità che rispondano alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione, offrendo al contempo soluzioni sostenibili per il futuro.”

“Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nella nostra missione di fornire soluzioni legali e finanziarie all’avanguardia per sostenere tutti i progetti di sviluppo”, ha affermato l’Avv. Vincenzo Oliverio – Global Head of M&A and Capital Markets di Oliverio&Partners. “Siamo certi che, unendo le forze con Miaenergia , saremo in grado di soddisfare le esigenze sempre crescenti degli investitori istituzionali e di contribuire allo sviluppo di un’infrastruttura digitale robusta e sostenibile in Europa.”

La joint venture si concentrerà inizialmente su progetti in Italia, dove la domanda di data center sta crescendo rapidamente, ma mira ad espandere le sue operazioni in altri paesi europei nel prossimo futuro. In questo modo, Miaenergia e Oliverio&Partners intendono posizionarsi come leader nel settore dello sviluppo di Data Center, offrendo soluzioni innovative e sostenibili in un contesto di mercato sempre più competitivo.