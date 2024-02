Morosità: nella lista solo il debito verso il richiedente

Una recente sentenza di merito (Tribunale Campobasso 851/2023) ha il pregio di affrontare una questione che non di rado viene ignorata nella gestione dei condomìni. Nel caso in cui il terzo creditore del condominio (rimasto insoddisfatto del suo credito) interpelli l’amministratore per conoscere i nominativi e le quote di morosità dei singoli condòmini, quest’ultimo è tenuto a comunicare i relativi dati.

Fin qui niente di nuovo, quello che, però, più interessa è la precisazione riguardante la natura...