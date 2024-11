Morri Rossetti e Message: nuova partnership per soluzioni ESG integrate

Lo Studio legale e tributario Morri Rossetti e Message, società di consulenza specializzata in sustainability advisory e comunicazione, annunciano una partnership per offrire alle aziende supporto integrato in ambito ESG e sostenibilità, con un approccio multi-disciplinare volto a valorizzare la sinergia tra innovazione, compliance e crescita sostenibile.

Si tratta della prima soluzione integrata che unisce riconosciute competenze legal & tax con l’expertise di consulenti dotati di una consolidata esperienza in ambito di dichiarazioni non finanziarie.

La collaborazione nasce da una visione comune: fornire alle organizzazioni un supporto nel percorso di transizione verso la sostenibilità e l’integrazione dei fattori ESG nelle strategie di gestione aziendale - anche alla luce della recente entrata in vigore della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e della CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

Nei prossimi anni, infatti, le due normative dell’Unione europea imporranno gradualmente alle imprese di rendicontare e divulgare il loro impatto ambientale, sociale e di governance, e di attuare misure per prevenire, mitigare o ridurre al minimo gli effetti sui diritti umani e sull’ambiente, sia nelle proprie attività che nelle catene del valore in cui operano.

Grazie alla partnership, le imprese potranno ora affidarsi a un team di professionisti con competenze trasversali – capace di affrontare efficacemente le novità future in un ambito in continua evoluzione – e conformarsi entro le scadenze fissate dalle normative.

L’integrazione delle expertise legali e fiscali di Morri Rossetti con i servizi di consulenza ESG offerti da Message, infatti, consentirà ai due player di affiancare le aziende nell’elaborazione di politiche aziendali sostenibili e nel raggiungimento di obiettivi di compliance regolamentare, trasparenza e creazione di valore sostenibile a lungo termine.

Attraverso questa partnership, Morri Rossetti e Message offriranno alle imprese una serie di servizi integrati, tra cui:

- Consulenza normativa e regolamentare in ambito ESG: supporto alle aziende nell’interpretazione e applicazione delle normative europee e nazionali in materia di sostenibilità, finanza sostenibile (SFDR, Tassonomia), e rendicontazione.

- Integrazione dei fattori ESG nella strategia aziendale: assistenza nella costruzione di modelli di business sostenibili e nello sviluppo di value chain responsabili, con particolare attenzione alla redazione di policy su temi quali ambiente, diversità ed inclusione, diritti umani, salute e welfare.

- Rendicontazione e comunicazione: supporto lungo l’intero percorso di produzione della relazione di sostenibilità, dall’analisi dei gap al piano di intervento, dal coinvolgimento degli stakeholder alla doppia materialità, dalla raccolta dati alla redazione dei testi fino alla grafica, impaginazione e comunicazione del report sui canali digitali.

- Corporate governance e due diligence: affiancamento alle imprese nell’adozione di best practice di governance e nella gestione di operazioni societarie orientate alla sostenibilità, inclusi processi di due diligence ESG volti a identificare rischi e opportunità lungo l’intera catena del valore.

- Contenzioso e gestione dei rischi ESG: assistenza legale nei contenziosi relativi a tematiche ESG e supporto nella gestione di rischi ambientali, sociali e di governance, grazie all’expertise congiunta che nasce dalla partnership.

- Consulenza in materia di contrattualistica ESG: assistenza nella corretta identificazione degli attori che fanno parte della catena del valore (fornitori, produttori, distributori, etc.) e mappatura delle responsabilità ESG al fine di aiutare le aziende a definire e suddividere contrattualmente in modo chiaro gli obblighi, le aspettative e le responsabilità su aspetti ambientali, sociali e di governance.

- Certificazioni e qualifiche ESG: supporto nell’acquisizione di certificazioni come B Corp e nella trasformazione in Società Benefit, oltre alla consulenza per l’adeguamento dei processi di governance societaria in chiave sostenibile.

“Questa partnership rappresenta un passo importante per rispondere alle crescenti esigenze delle imprese in un contesto normativo e di mercato sempre più orientato verso la sostenibilità” – ha dichiarato Stefano Morri, founding partner di Morri Rossetti. “Insieme a Message, siamo in grado di offrire un servizio integrato che va ben oltre la mera conformità normativa: affianchiamo le aziende nel loro percorso verso la sostenibilità, garantendo una consulenza legale e fiscale multi-disciplinare e personalizzata alle esigenze di ciascun cliente.”

“La partnership fra Message e Morri Rossetti crea un operatore unico in grado di accompagnare le imprese in una fase di mercato molto dinamica in cui la sostenibilità è il motore del cambiamento” – afferma Alberto Zambolin, CEO di Message – “Message ha trovato in Morri Rossetti il partner ideale per completare un modello di offerta alle imprese che unisce alle attività di consulenza, rendicontazione e comunicazione della sostenibilità quelle di consulenza sui temi fiscali, legali e di diritto del lavoro, in piena armonia col proprio purpose: fare dell’impresa il cuore della società, a prova di futuro.”