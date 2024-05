Morri Rossetti con FIMIGroup nell’acquisizione di Franci

Massimiliano Poppi, Roberta Incorvaia

Morri Rossetti ha assistito FIMIGroup, importante realtà industriale italiana, nella definizione di un contratto di affitto dell’azienda facente capo a Franci e, successivamente, nella procedura di vendita della stessa instaurata da Liquidazione Giudiziale Costruzione Stampi (ex Franci), specializzata nella realizzazione di stampi per il settore dell’automotive.

L’operazione – che si è conclusa con l’aggiudicazione a favore di FIMIGroup della storica azienda e ha permesso la salvaguardia di ben sessanta posti di lavoro, nonché il mantenimento in attività del sito produttivo di oltre 10.000 m² – consentirà al gruppo di incrementare la propria offerta di prodotti e servizi negli ambiti della costruzione meccanica, delle lavorazioni speciali e della realizzazione di stampi per l’automotive, dotandolo di un asset strategico nell’ambito del suo percorso di sviluppo industriale.

FIMIGroup è un player di rilievo nel settore siderurgico globale ed è specializzato nella progettazione, costruzione e messa in servizio di impianti e macchine dall’elevato contenuto tecnologico per la lavorazione di coil. Il Gruppo vanta nove sedi tra Italia, Cina, India, Svizzera e Germania.

Franci (in Liquidazione Giudiziale, dal 2023 Costruzione Stampi) è specializzata nel campo della progettazione e costruzione di stampi per il settore automobilistico e ha in passato realizzato prodotti per alcune delle principali case automobilistiche europee (Audi, BMW, Volvo, Volkswagen, Fiat, Opel), vantando commesse per diverse decine di milioni di euro.

Morri Rossetti ha assistito FIMIGroup con un team multidisciplinare guidato dai partner Massimiliano Poppi, per gli aspetti concorsuali, e Roberta Incorvaia, per gli aspetti contrattuali, coadiuvati dal senior associate Laura Uccheddu e dall’associate Massimiliano Sabini.