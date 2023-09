NB Renaissance chiude l’acquisizione di U-Power - Gli advisor coinvolti

NB Renaissance ha finalizzato l’acquisizione del 70% di U-Power, attiva nelle calzature e abbigliamento da lavoro, mentre la famiglia Uzzeni ha acquisito il 30%.



Il fondatore Franco Uzzeni reinveste una quota del 30% assieme ad un gruppo di investitori guidato da NB Renaissance e che comprende la piattaforma NB Private Equity e Style Capital. Franco Uzzeni continuerà a guidare U-Power come Presidente e Amministratore Delegato.



Legance ha assistito NB Renaissance con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Filippo Troisi e dal partner Marco Sagliocca e composto dal senior counsel Marino Ghidoni, dal counsel Jacopo Garonna e dalle associate Giulia Ricci e Irene Manta che hanno seguito gli aspetti M&A e il coordinamento di tutti i profili legali dell’operazione. I profili banking sono stati curati dal partner Tommaso Bernasconi e dalla managing associate Alessia Solofrano, gli aspetti tax dalla partner Claudia Gregori con il managing associate Nicola Napoli, quelli labour dal counsel Marco D’Agostini, quelli antitrust dalla senior counsel Guendalina Catti De Gasperi mentre l’assistenza in materia W&I è stata curata dalla counsel Francesca Iannò e dalla associate Alice Galizia.



Il team M&A dell’ufficio di Milano di Fieldfisher Italia ha assistito Franco Uzzeni per quanto riguarda i profili legali dell’operazione.



Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito il pool di banche finanziatrici con un team che ha incluso i partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, insieme agli associate Beatrice Bertuzzi e Vincenzo Ferrini.



Russo De Rosa Associati ha assistito Style Capital in tutti gli aspetti legati al coinvestimento con un team trasversale guidato dal socio Valerio Libani e dagli associati Alessandro Manico per la parte legale e Marco Zani per la parte fiscale