Neoen sbarca sul mercato italiano delle rinnovabili con il supporto di Green Horse Legal Advisory

Andrea Gentili, Andrea Massimo Bartolini, Daniele Lucchi

Neoen, tra i principali player mondiali nella produzione e nello stoccaggio di energia esclusivamente rinnovabile, ha annunciato la realizzazione dei primi impianti in Italia. Fin dai suoi primi passi, è stata assistita da Green Horse Legal Advisory. La realtà francese si è insediata in Italia nel 2021 aprendo le sedi di Brescia, Modena e Roma e, in questi anni, ha lavorato molto proficuamente allo sviluppo di una prima pipeline. Recentemente ha annunciato la costruzione dei suoi primi 3 impianti fotovoltaici, dalla capacità complessiva di 24,7 MWp, dislocati tra Lombardia e Marche.

Green Horse Legal Advisory ha affiancato Neoen, sin dall’inizio, curando tutti gli aspetti legali relativi all’attività promossa in Italia. A partire dall’analisi dei progetti, la negoziazione di tutti i contratti relativi allo sviluppo degli stessi, la predisposizione dei modelli contrattuali per la costruzione e manutenzione degli impianti (contratti di EPC e di O&M). Il team, coordinato da Andrea Gentili, Deputy Managing Partner, è stato guidato da Ivano Saltarelli, Partner, e Giulia Guidetti, Associate, per la parte di due diligence, e da Laura Galbiati, Senior Associate e Riccardo Malaguti, Associate, con riferimento ai contratti di EPC e O&M.

Green Horse Legal Advisory ha supportato un team interno di Neoen guidato da Andrea Massimo Bartolini, Director of Business Development di Neoen Italia, e Daniele Lucchi, Director of Project Development di Neoen Italia.

Andrea Massimo Bartolini, Director of Business Development di Neoen Italia, dichiara: "Vorrei ringraziare il nostro team per aver raggiunto questo traguardo in così poco tempo: la normativa in materia amministrativa semplificata messa in atto dal Governo ci ha permesso di sviluppare questi progetti in modo rapido ed efficiente. La costruzione dei nostri primi impianti rappresenta un passo avanti nella nostra strategia e ci dà fiducia nella nostra capacità di espandere significativamente le operazioni in Italia."

Daniele Lucchi, Director of Project Development di Neoen Italia, aggiunge: "Vogliamo far crescere rapidamente il nostro portafoglio di progetti in fase di sviluppo: abbiamo, infatti, già più di 50 progetti in fase di sviluppo in cinque diverse regioni. Siamo orgogliosi di poter generare sempre più energia pulita e sostenere così la decarbonizzazione del nostro Paese."

Andrea Gentili, Deputy Managing Partner di Green Horse Legal Advisory, ha aggiunto “Siamo estremamente lieti della fiducia che l’azienda ci ha riservato sin dall’inizio chiedendoci assistenza a 360 gradi per tutte le attività promosse in Italia. Sia il team italiano che internazionale hanno delle capacità di primo livello e siamo entusiasti di continuare ad assisterli nella loro strategia di sviluppo ed espansione nel mercato italiano”.