Nessuna responsabilità del Comune se concede una sanatoria all'immobile con barriere architettoniche di Giampaolo Piagnerelli

Non è l'ente locale che deve provvedere fattivamente all'eliminazione delle strutture che ostacolano il portatore di handicap

Il Comune non ha una responsabilità indiretta se rilascia una sanatoria e un permesso di agibilità su un immobile che presenta barriere architettoniche di accesso e non si accerta di verificare poi la messa a norma dell'edificio.La colpa, infatti, va ricondotta al privato che (a seguito del provvedimento dell'ente locale) non ha provveduto a realizzare concretamente quelle opere per agevolare il portatore di handicap. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 17138/23.



Venendo al caso concreto un...