Nessuna sanzione per l'avvocato che viola l'obbligo formativo per stato di necessità di Marina Crisafi

Il Consiglio Nazionale Forense ‘salva' il professionista che non adempie all'obbligo formativo se la violazione è scriminata dallo stato di necessità

Non può essere sanzionato l'avvocato che non adempie all'obbligo formativo per stato di necessità. Così il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 202/2022 (pubblicata il 13 marzo 2023 sul sito del Codice deontologico) accogliendo il ricorso di una professionista avverso la sanzione disciplinare irrogatale dal CDD di Torino.



La vicenda

Alla legale veniva contestato il mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il biennio 2008/2010, attraverso il richiamo verbale.

La professionista sosteneva...