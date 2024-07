Nextalia SGR S.p.A acquisisce gli assets del Gruppo PSC S.p.A.: gli studi coinvolti

Antonio Azzarà, Matia B. Maggioni, Antonio Zecca

Nextalia SGR S.p.A., per conto del fondo “Nextalia Credit Opportunities”, ha completato, in qualità di assuntore, l‘acquisizione degli assets di Gruppo PSC S.p.A. (“PSC”), tra cui la partecipazione in Italtel S.p.A., in esecuzione del decreto di omologazione del 26 aprile 2024, con il quale il Tribunale di Lagonegro, previo parere favorevole del commissario giudiziale Dott. Tommaso Nigro, ha omologato la procedura di concordato preventivo di PSC,.

Il piano

Il piano e la proposta di concordato depositati da PSC hanno previsto, inter alia, l’acquisto, da parte del fondo “Nextalia Credit Opportunities”, in qualità di assuntore del concordato, di gran parte delle attività di PSC così da assicurare la continuazione aziendale in via indiretta.

Gli advisor

Nextalia è stata assistita dallo studio legale Cappelli RCCD, con un team multidisciplinare coordinato dal name partner Roberto Cappelli e dal partner Antonio Azzarà (in foto) e che ha visto il coinvolgimento del name partner Michele Crisostomo. Gli aspetti di diritto amministrativo ed energy sono stati seguiti dal partner Alessia Marconi, fiscali dal partner Paolo Serva, di contenzioso dal partner Eugenio Pizzetti, IP e privacy dal partner Alessandra Feller e regolamentari dal partner Gabriele Buratti.

Nextalia è stata assistita anche dallo studio legale Nardone D’Attorre Improta Oliviero & Partners, con un team coordinato dai partner Antonio Nardone e Giacomo D’Attorre. Gli aspetti giuslavoristici sono stati seguito dallo studio legale Morpurgo e Associati.

L’advisor finanziario per Nextalia è stata Mediobanca con un team composto da Andrea Giorgianni e Stefano Pessina.

PSC è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team multidisciplinare coordinato dal founding partner Francesco Gianni e dal partner Luca Jeantet, composto dal partner Mattia Casarosa e dal counsel Matia B. Maggioni (in foto) , nonché dal counsel Paolo Stella e dagli associate Alessandro Bozzetti, Giulia Melegari e Filippo Siciliano.

PSC è stata altresì assistita dal Prof. Avv. Mario Santaroni, partner dello studio legale Santaroni Barberi Bellini Rondinone & Partners, e dal Prof. Avv. Gianluca Esposito, partner dello Studio W-L.E.A., coadiuvato dall’associate Francesca Giusto.

Gli advisor finanziari per PSC sono stati PwC, con un team composto dal partner Giuseppe Palermo, dalla senior manager Soraya Barati, dal manager Roberto De Martino e dalla senior associate Giorgia Garofalo, e lo Studio Signori Professionisti Associati, con un team coordinato dal partner Saverio Signori.

Antonio Zecca (in foto) partner di Spada Partners ha svolto il ruolo di asseveratore predisponendo la relazione ex art. 161, comma 3 e art. 186 - bis del R.D. n.267/1942. sulla veridicità dei dati e la fattibilità del piano coadiuvato da Andrea Moretta e Emanuele Arpano.