No alla compensazione fra oneri condominiali e pretese risarcitorie non accertate

Il credito da preteso risarcimento del danno difetta dei requisiti della certezza e liquidità in quanto il relativo accertamento necessita di una apposita e complessa attività istruttoria, sicché dovrà essere fatto valere con autonoma domanda e non potrà essere in alcun modo opposto in compensazione neppure in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. E’ quanto precisa il Tribunale di Brescia con sentenza n. 15 pubblicata il 3 gennaio 2025.

Il caso

Un condominio otteneva decreto ingiuntivo ...