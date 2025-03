No alla improcebilità dell’appello per la notifica Pec senza deposito degli originali

La declaratoria di improcedibilità dell’appello, dopo non aver rilevato alcunché in sede di prima udienza ex articolo 350 del Codice di procedura civile e dopo aver rimesso la causa sul ruolo ex articolo 101, comma 2, del Codice di procedura civile, senza tuttavia consentire agli appellanti la ragionevole possibilità di essere rimessi in termini per produrre i documenti nativi digitali, è eccedente rispetto al fine di garantire la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia, e...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi