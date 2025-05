Nomine in Clifford Chance: Chiara Commis diventa Partner

Chiara Commis

Lo studio legale internazionale Clifford Chance ha annunciato un giro di nomine che ha promosso alla partnership 31 professionisti a livello globale: tra questi, per l’Italia, Chiara Commis, che diventa dunque partner presso gli uffici italiani nell’area Global Financial Markets (GFM) dal 1° maggio 2025.

Chiara si occupa di un’ampia gamma di operazioni di finanziamento, tra cui project finance, infrastructure finance, leverage and acquisition finance e prestiti sindacati, con focus sui settori Energy & Infrastructure.

Entrata in studio come praticante nel team di diritto amministrativo, Chiara ha nel tempo differenziato e ampliato le proprie competenze, raggiungendo il ruolo di Counsel nel 2022 nel team di Debt Finance, dove presta assistenza a istituti finanziari, financial sponsor e grandi gruppi societari in relazione a complesse operazioni di debito di varia natura, inclusi finanziamenti relativi all’acquisto, lo sviluppo, l’ampliamento o il riassetto di assets infrastrutturali e portafogli di progetti nell’ambito della transizione energetica.

“Siamo felici per Chiara per la promozione come Partner – dichiara Paolo Sersale, Managing Partner di Clifford Chance per l’Italia – che testimonia l’impegno dello Studio nel valorizzare i talenti interni, consolida la nostra presenza nei settori Energy & Infrastructure, e rafforza quindi ulteriormente il nostro posizionamento come studio di riferimento per operazioni innovative e complesse in questi settori altamente strategici e dinamici a livello nazionale e globale.”