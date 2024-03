Non paga l’avvocato chi ha aderito alla transazione ma non ha assunto la qualità di parte

L’obbligo solidale di pagare le competenze professionale dei difensori - ai sensi dell’articolo 68 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 e dell’articolo 13 della legge n. 247 del 2012 - in caso di definizione delle lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest’ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tale modo definito. Finalità delle dette disposizioni è quella di assicurare all’avvocato la regolare corresponsione del compenso per l’attività espletata, evitando...

