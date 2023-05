Non solo ChatGpt: l’intelligenza artificiale già al lavoro negli studi di Massimiliano Carbonaro

Svolge ricerche di giurisprudenza, esegue la due diligence, scrive per i siti: tutti i compiti dell’Ai (e come sta cambiando l’attività degli avvocati)









Ancor prima del riavvio di ChatGpt in Italia dopo le modifiche richieste dal Garante della privacy, l’ingresso dell’intelligenza artificiale negli studi legali era già realtà. In campo ci sono diverse piattaforme, impiegate per ricerche, analisi dei contratti, due diligence, stesura di bozze o schemi di atti. Ma è solo l’inizio.

A novembre dell’anno scorso Allen & Overy ha dato il via a un trial con una piattaforma di Ai chiamata Harvey, che rappresenta uno dei modelli più recenti di OpenAi (gli stessi...