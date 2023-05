Norton Rose Fulbright con Trane Technologies nell'acquisizione del 100% di MTA da Chequers Capital

Tiziana Del Prete









Trane Technologies (Trane), storico cliente dell'Avv. Tiziana Del Prete, partner di Norton Rose Fulbright, ha completato l'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di MTA S.p.A., produttore e distributore di soluzioni sostenibili per il raffreddamento dei processi industriali, il condizionamento e il trattamento dell'aria, presente in 180 Paesi e con società subsidiaries in Francia, Germania, Spagna, Australia e Stati Uniti.



Il venditore è Chequers Capital, fondo di private equity, assistito da NCTM.

Gli Avv. Tiziana Del Prete e Massimo Agostini insieme al collaboratore Francesco Cimmarrusti hanno guidato un team multidisciplinare e cross border di Norton Rose Fulbright, in merito all'intera fase di due diligence e alla fase contrattuale e di negoziazione pre e post closing.



Il team italiano, che ha visto coinvolti associate italiani delle varie aree di expertise, è stato supportato da professionisti delle sedi di Norton Rose Fulbright di Francoforte, Parigi, New York, Dallas e Melbourne.