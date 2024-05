Gianmarco Mazzi, Antonello Venditti

Ontier con Antonello Venditti nell’assistenza legale sul progetto artistico e sul tour “Notte prima degli esami 1984 – 2024 40th anniversary”, per celebrare il 40° anniversario dell’album “Cuore” e del brano “Notte prima degli esami”, capolavoro ed inno plurigenerazionale.

In occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto, avvenuta martedì 7 maggio nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura alla presenza del Ministro Gennaro Sangiuliano e del Sottosegretario Gianmarco Mazzi, è stata avanzata la proposta di inserire la musica in Costituzione: “Se non ci fosse stata la musica popolare contemporanea – spiega Antonello – questo Paese non sarebbe com’è. Vorrei che la musica entri nella nostra Costituzione, come lo sport”.

Il team IP di Ontier ha studiato i presupposti giuridici della proposta e li ha presentati all’evento.