Nulla per illiceità dell'oggetto la delibera costitutiva del condominio parziale di Fulvio Pironti

Lo ha ribadito il Tribunale di Potenza con sentenza n. 372 pubblicata il 29 marzo 2023

La delibera assembleare che costituisca il condominio parziale in assenza di presupposti e requisiti va dichiarata illegittima in quanto nulla per illiceità dell'oggetto. Lo ha ribadito il Tribunale di Potenza con sentenza n. 372 pubblicata il 29 marzo 2023.



I l caso

Alcuni proprietari di locali commerciali ricadenti in un plesso condominiale impugnarono la delibera con cui l'assemblea aveva costituito un condominio parziale in difetto dei presupposti di legge. La decisione comportava lo stralcio...