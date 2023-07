Nunziante Magrone cresce con lo studio LexLon nel diritto regolamentare e contenzioso assicurativo e finanziario

Lo Studio legale Nunziante Magrone porta a termine un'importante operazione di crescita con lo Studio LexLon e tutti i suoi professionisti. LexLon è una realtà altamente specializzata nel diritto assicurativo e regolamentare, e nelle relative pratiche arbitrali e contenziose.

Entrano così in Nunziante Magrone il prof. avv. Antonio Longo, con il ruolo di of Counsel, l'avv. Marco Cosentino con il ruolo di Partner, e gli avvocati Beatrice Betti e Valerio Penna con il ruolo di Associate.

Il prof. avv. Longo ha ricoperto primari ruoli direttivi e dirigenziali all'interno dell'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), tra i quali la responsabilità della Consulenza Legale e di una delle sezioni di vigilanza, per poi fondare nel 2007 lo Studio LexLon.

Assiste primarie Compagnie di Assicurazioni, Intermediari assicurativi internazionali e nazionali, gruppi bancari e importanti realtà commerciali e svolge un ruolo di primo piano nella consulenza alle imprese di assicurazione e del settore dell'intermediazione finanziaria.

Dal 2008 è docente a contratto di Diritto degli Intermediari Finanziari presso l'Università Tuscia di Viterbo e in numerosi Master nei principali atenei italiani.

L'avv. Marco Cosentino ha sviluppato un profilo internazionale attraverso un percorso di Studi che l'ha condotto in primarie realtà europee e statunitensi, come ricercatore al Max Planck Instituts di Amburgo ed alla Temple University di Philadelphia ove ha approfondito studi ed esperienza in materia di Litigation e Trial Advocacy. È parte di LexLon dal 2011 aprendo la strada allo sviluppo del dipartimento di contenzioso, rafforzando quest'area con primari clienti nazionali ed esteri. È docente a contratto di Legal English presso la facoltà di Giurisprudenza di Sapienza Università di Roma.

"Siamo felici di dare il nostro benvenuto al prof. avv. Longo, all'avv. Cosentino e a tutto il team di LexLon – commenta l'avv. Gianmatteo Nunziante, Socio Fondatore di Nunziante Magrone – Abbiamo fortemente voluto questa integrazione, consapevoli del grande contributo che i nuovi professionisti potranno dare al consolidamento della nostra presenza nei settori del diritto regolamentare e del contenzioso, senza tacere della loro esperienza a livello internazionale che ben si concilia con la storia dello Studio. A ciò si aggiunga che tra noi tutti si è creata un'immediata empatia: il che faciliterà sin da subito la collaborazione e creerà senza dubbio significative opportunità di sviluppo, trasversale a tutte le aree di pratica".

"Entriamo con grande entusiasmo in questa grande realtà che Nunziante Magrone rappresenta nel panorama italiano e non solo – aggiunge il prof. avv. Longo – della quale condividiamo valori e modo di operare. LexLon e Nunziante Magrone potranno così sviluppare insieme nuove e importanti occasioni professionali integrando le competenze nel diritto regolamentare, nel contenzioso e nell'arbitrato con le altre attività professionali che vanno a fondersi".

Nunziante Magrone è uno Studio legale con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna e si avvale di professionisti con una spiccata vocazione internazionale.

Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più autorevoli protagonisti nei settori bancario e finanziario, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare, entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e biomedicale.