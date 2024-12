NUNZIANTE MAGRONE e PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI: al fianco di CDP Venture Capital nel funding di oltre 2 milioni di euro per Nexting, startup italiana di digital broadcasting.

Gianmatteo Nunziante, Priscilla Merlino, Paolo Nagar, Luca Palma

Nunziante Magrone e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno assistito CDP Venture Capital - Fondo Italia Venture II - nel round di investimento di oltre 2 milioni di euro a favore della startup italiana Nexting. La startup è una realtà innovativa specializzata in una vasta gamma di servizi di trasmissione e comunicazione in grado di fornire copertura in tutta Europa.

Nexting, fondata nel 2017 a Napoli, sviluppa contenuti televisivi e opera come Cross Media Company nel campo del Broadcasting di contenuti, principalmente in ambito sportivo.

Nunziante Magrone ha assistito CDP Venture Capital relativamente alla due diligence legale, nonché nella strutturazione e negoziazione del round di investimento, con un team formato dagli avvocati Gianmatteo Nunziante e Priscilla Merlino.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha seguito gli aspetti di tax e financial due diligence con un team guidato dal partner Paolo Nagar e dall’associate partner Luca Palma, coadiuvati dal senior associate Rosy Nunziata e dall’associate Mariano D’Angelo.

CDP Venture Capital ha realizzato l’operazione con un team di legali interni guidato dal Responsabile Alessandro di Gioia e coadiuvato da Debora Perciballi.

Nexting è stata invece seguita dall’avvocato Francesco Pezcoller.