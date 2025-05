NUNZIANTE MAGRONE: entra Fabrizio Maria Romano e lo studio rafforza il desk francese.

Fabrizio Maria Romano

Lo Studio Legale Nunziante Magrone annuncia l’ingresso di Fabrizio Maria Romano nel ruolo di of Counsel con focus sul desk francese dello Studio.

L’Avv. Romano, con un’esperienza ventennale in Francia, opererà da Parigi mettendo a disposizione dello Studio la sua expertise nell’area degli investimenti francesi in Italia. Andrà a rafforzare il Focus Team interdisciplinare dedicato alle operazioni tra l’Italia e i paesi francofoni, costituito da 10 avvocati, tra cui 5 soci fondatori, in grado di fornire consulenza in lingua francese in numerosi settori quali diritto commerciale, M&A, diritto tributario, del lavoro, antitrust, finanziario e regolatorio e nel contenzioso, ivi inclusi arbitrati e ADR.

Il legame con la Francia caratterizza il percorso professionale dell’Avv. Romano che nel 2005 apre a Parigi la sede transalpina per conto dello studio di origine. È Membro del CEPS di Parigi (Centre d’études et de Prospective Stratégique) ed è stato infine Vicepresidente della Camera di Commercio Italiana di Parigi e Conseiller du Commerce Extérieur de la France, Comité de Paris.

Negli anni, l’Avv. Romano ha maturato una significativa esperienza nel settore delle operazioni transfrontaliere, fornendo assistenza a grandi gruppi e ETI nelle operazioni di M&A, joint-venture, contrattualistica internazionale e nell’apertura di nuove filiali.

“Siamo lieti di dare il nostro benvenuto all’Avv. Romano. Si tratta di un ingresso importante che rafforza ulteriormente la vocazione internazionale del nostro Studio con un professionista di lunga e consolidata esperienza in Francia – commenta Claudio Giordano, socio fondatore di Nunziante Magrone – Questo passaggio strategico ci consentirà, in particolare, di ampliare ulteriormente il supporto che offriamo a imprese e investitori francesi interessati al mercato italiano, allargando il team multipractice strutturato e altamente specializzato già a loro disposizione, formato da avvocati italiani francofoni in grado di interagire in tutte le fasi del lavoro in lingua francese, un unicum nel panorama italiano”.

La Francia rappresenta un mercato molto ampio, confermandosi come primo investitore in Italia.