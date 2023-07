Nunziante Magrone al fianco dell'italiana BIOVIIIx nell'acquisizione di Hematris Wound Care GmbH

Vincenzo d'Ambra









Nunziante Magrone ha assistito BIOVIIIx S.r.l. - azienda biotecnologica e farmaceutica italiana, leader mondiale nel settore delle coagulopatie ematiche - nell'acquisizione del 100% di Hematris Wound Care GmbH, società tedesca con sede a Monaco di Baviera, Germania.



L'acquisizione, conclusa a Monaco, è stata completata attraverso una SPV tedesca che ha dato origine a BIOVIIIx GmbH. L'azienda tedesca acquisita, Hematris Wound Care GmbH, è specializzata nella produzione di un rivoluzionario dispositivo medico salvavita di Classe III che può essere utilizzato in caso di tagli profondi e copiose emorragie.



L'acquirente è stato assistito da un team dello studio legale Nunziante Magrone composto dal partner Vincenzo d'Ambra e dal senior associate Raffaele Del Giudice per tutti gli aspetti societari, commerciali e di M&A in Italia, in collaborazione con Bernhard Maierhofer, partner dello studio legale von BOETTICHER Rechtsanwälte, per tutti gli aspetti di diritto tedesco