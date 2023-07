Nunziante Magrone: al via il dipartimento Diritto Penale d'Impresa e di Compliance con l'ingresso di Massimiliano Belli e della sua squadra.

Nunziante Magrone annuncia l'ingresso come of counsel di Massimiliano Belli a cui viene affidato il coordinamento della practice di Diritto Penale d'Impresa e di Compliance dello Studio.

L'avvocato Belli è esperto di diritto penale commerciale e tributario e, in genere, di white collar crimes, oltre a svolgere attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione di modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Si è occupato inoltre di tematiche penali inerenti la pubblica amministrazione, la sicurezza sul lavoro e l'ambiente. Ha sempre associato all'attività professionale l'insegnamento universitario, da ultimo presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Bologna.

Con lui entrano in Nunziante Magrone altri quattro professionisti: Stefania Nardella, Chiara Fiorani, Filippo Ragaiolo ed Eleonora Borroni.

Allo sviluppo della practice lavoreranno anche altri professionisti dei diversi dipartimenti con lo scopo di dispiegare all'occorrenza dei team multidisciplinari con una approfondita conoscenza delle caratteristiche di settori economici diversi.

Questo ulteriore sviluppo delle attività di Nunziante Magrone si colloca a breve distanza dall'integrazione dello studio LexLon e dei suoi professionisti specializzati in diritto delle assicurazioni e dall'ingresso di Alessandro Ronchi, specialista di Privacy e Digital Law, a conferma del continuo ampliamento delle aree di specializzazione dello studio.

"Massimiliano Belli e il suo team saranno un'importante addizione al ventaglio dei servizi legali offerti dallo Studio in un settore che vede ormai presenti molti dei principali attori nazionali – commenta Oscar Podda, Socio Fondatore di Nunziante Magrone. Inoltre, questa strategia di sviluppo ci consentirà di presentarci sempre più tra i consulenti legali di riferimento anche nell'area emiliana e marchigiana".

"Affrontiamo con grande motivazione la sfida professionale di questa collaborazione, nata sul campo, certi di poter apportare allo Studio un contributo specialistico di qualità e offrire a chi già ci apprezza un servizio più completo" – ha aggiunto Massimiliano Belli.