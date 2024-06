Nuovi ingressi in 4cLegal

Moira Buzzolani, Marco D’Angelo

4cLegal, società innovativa in ambito legal tech, amplia il suo team con l’ingresso di due top manager: Moira Buzzolani, former Adidas, nell’area della digital transformation, e Marco D’Angelo, ex BonelliErede, in area marketing e business development. Due profili che testimoniano la capacità dell’azienda di attrarre figure professionali di primario livello e l’impegno nel rafforzare aree chiave della propria attività.

I nuovi ingressi nel team di 4cLegal si collocano nel più ampio progetto di consolidamento della mission aziendale: proporre soluzioni innovative dedicate a studi professionali e direzioni legali in ambito legal tech.

La società, nata nel 2014, compie quest’anno 10 anni con una struttura che conta oltre 20 persone tra dipendenti e collaboratori con competenze tecniche e soft skill ampie e diverse tra loro. Nell’ambito di un rafforzamento del proprio posizionamento di mercato con una proposition di leadership nel settore, apre le porte a due nuove figure di grande esperienza e professionalità: Moira Buzzolani, nuova Director of Operations & Transformation, e Marco D’Angelo, nuovo Director of Business Development & Marketing.

Il nuovo assetto ha l’obiettivo di ampliare e strutturare l’attività della società in Italia e all’estero. Un processo che si coronerà nel secondo semestre anche con un altro ingresso strategico in area IT.

Moira Buzzolani, nuova Director of Operations & Transformation di 4cLegal

Moira Buzzolani, più di 15 anni di esperienza in sviluppo di programmi innovativi e digitali in Italia e all’estero per aziende e multinazionali (di cui oltre 10 anni per il gruppo Adidas), si occuperà di governance e transformation con particolare attenzione all’area IT, promuovendo la sempre maggiore scalabilità e qualità delle soluzioni tech di 4cLegal in aderenza ai più alti standard di cibersicurezza. Un’attenzione particolare sarà data alla definizione di interazioni sempre più strategiche tra lo sviluppo informatico e l’offerta di prodotti e servizi 4cLegal in una prospettiva che prevede sfide importanti di change management.

“Sono molto felice e onorata di far parte di un team così motivato e dinamico come quello di 4cLegal” racconta Buzzolani: “Il mio impegno costante nell’ambito della digital transformation e dell’innovazione, con l’obiettivo di migliorare tool e servizi, rimane un pilastro fondamentale. Il mio focus sarà sviluppare una gestione razionale, flessibile e creativa, che unita a un approccio “human centered” di change management, sarà la chiave delle attività che svolgerò in 4cLegal”.

Marco D’Angelo, nuovo Director of Business Development & Marketing di 4cLegal

Marco D’Angelo, esperto di marketing e business development, ha lavorato per il gruppo multinazionale Canon e da ultimo ha maturato un’esperienza ultradecennale in BonelliErede -il più grande studio legale italiano - dove ha fondato il dipartimento di marketing e business development. Responsabile sia a livello italiano sia internazionale, ha progettato e realizzato negli anni l’intera infrastruttura marketing dello studio, creando un team che oggi conta oltre venti persone. Il suo ruolo in 4cLegal sarà fondamentale nel supportare la crescita aziendale e nella definizione della strategia commerciale di medio e lungo termine.

Queste le parole di D’Angelo: “Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura in una realtà che ha dimostrato negli anni grande tenacia imprenditoriale. Abbiamo obiettivi molto sfidanti che rispondono a grandi opportunità di mercato. Sono convinto che 4cLegal consoliderà sempre più la propria posizione in Italia e sarà in grado di aprire nuove strade in mercati internazionali”.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Moira e Marco nel nostro team”, ha dichiarato il CEO di 4cLegal, Alessandro Renna: “il loro arrivo rappresenta una conferma dell’attrattività del progetto 4cLegal e ci aiuta a porre basi ancora più solide per le sfide che ci aspettano nei prossimi anni”.

L’ingresso di Buzzolani e D’Angelo segue una serie di recenti investimenti in aree strategiche per l’azienda, come la digitalizzazione e l’automazione dei processi.

Per maggiori informazioni su 4cLegal e sui suoi servizi, visitare il sito web www.4clegal.com