Nuovi ingressi per la practice di regolamentazione bancaria e assicurativa di BonelliErede

Il team di regolamentazione bancaria e assicurativa di BonelliErede cresce con l’arrivo, in qualità di partner, di Anna Di Vilio.

Anna Di Vilio si unisce alla sede di Roma a far data dal 1° luglio 2024. Proviene da PwC TLS e vanta oltre 20 anni di esperienza nella consulenza in favore di intermediari finanziari e fondi di investimento, maturata in primari studi legali.

Insieme a lei, entra a far parte di BonelliErede un team di tre associate composto da Denise Salvatori, Antonio Rossi e Luciano Vitali, tutti provenienti da PwC TLS.

Anna Di Vilio si occupa di diritto regolamentare finanziario, risparmio gestito e fondi di investimento, offrendo consulenza a banche, SGR e altri intermediari su tematiche contrattuali, societarie e profili regolamentari connessi all’operatività degli stessi e ad operazioni straordinarie che vedono coinvolti tali soggetti vigilati. Ha maturato altresì una consolidata esperienza nell’assistenza a primari asset manager e investitori nel set up di FIA e Sicaf e nella strutturazione, tra l’altro, di operazioni di real estate, energy, private equity e venture capital tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.

Gli ingressi seguono il recente arrivo nel dipartimento, sempre nella sede di Roma di BonelliErede, dell’of counsel Fabrizio Colonna, già socio di BSVA Studio Legale Associato dal 2016 al 2024. Fabrizio Colonna è stato partner di alcuni studi legali tra cui LCA e EY Law, e ha ricoperto incarichi in-house in UniCredit Banca Mobiliare e in J.P. Morgan.

Per effetto dei nuovi arrivi, si rafforza la practice di regolamentazione bancaria e assicurativa guidata dal partner Giuseppe Rumi, che giunge a contare 25 professionisti.

Giuseppe Rumi ha commentato “Sono felice di dare il benvenuto nel nostro team ad Anna, Fabrizio e al loro team. Il loro ingresso ci consentirà di cogliere nuove opportunità di sviluppo per il nostro dipartimento, in particolare in un settore in crescita come quello legato all’assistenza ai fondi di investimento, unendosi al team BonelliErede le cui competenze, esperienza ed eccellenza sono riconosciute da tutto il mercato.”

“Siamo lieti di poter comunicare ancora nuovi ingressi in BonelliErede, questa volta nel nostro team di regolamentazione bancaria e assicurativa”, hanno aggiunto Eliana Catalano e Massimiliano Danusso, rispettivamente Managing Partner e Presidente di BonelliErede. “La practice, fondata da Giuseppe Rumi nel 2007, è cresciuta moltissimo nel corso degli anni sotto la sua guida ed è in costante evoluzione; i nuovi arrivi consentiranno di allargarne l’operatività anche ad altri settori”.