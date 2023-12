Nuovo ingresso in Lexia: entra Mattia Argento

LEXIA dà il suo benvenuto all’avv. Mattia Argento che, a far data dal 1° dicembre 2023, entra a far parte del Dipartimento Energy dello Studio con il ruolo di Counsel.



Mattia ha maturato un’esperienza pluridecennale in primari studi italiani ed internazionali nel settore dell’energia, assistendo primari player nazionali ed internazionali attivi nell’energy con riferimento alle operazioni straordinarie di investimento e di acquisizione, di sviluppo di progetti e di assistenza day by day.



Il suo ingresso conferma il continuo percorso di crescita e specializzazione dello Studio nell’energy sia con competenze verticali che cross-practice.



“Siamo molto contenti dell’arrivo di Mattia” ha commentato Marco Muscettola, Partner Head of Energy, “con il suo ingresso sale a 40 il numero di avvocati e commercialisti dello Studio che – altamente esperti nella propria practice applicata all’energy industry - sono sempre pronti ad individuare soluzioni innovative ed in linea con la continua evoluzione della normativa per cui Lexia si attesta come un primario business partner degli operatori di settore”.