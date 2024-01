Nuovo partner in Carnelutti Law Firm, entra Ruggero Rubino Sammartano

Ruggero Rubino Sammartano

Carnelutti Law Firm annuncia l’ingresso del nuovo partner Ruggero Rubino Sammartano, che entra a far parte del dipartimento di Litigation & Arbitration.

L’avvocato Rubino Sammartano, da oltre vent’anni si occupa di arbitrato e contenzioso, sia nazionale che internazionale, nonché di diritto commerciale internazionale, assistendo clienti attivi in diversi settori industriali, tra cui Semiconduttori, Automotive, IT e Telecomunicazioni. Durante la sua carriera ha maturato diverse esperienze professionali anche all’estero a Londra, New York, Parigi e Monaco di Baviera.

Oltre che all’Albo di Milano, Rubino Sammartano è abilitato anche al Barreau de Paris.

“Carnelutti Law Firm accoglie nella propria partnership Ruggero Rubino Sammartano, con grande entusiasmo. Ruggero ha dimostrato negli anni di possedere una spiccata vocazione internazionalistica, che si sposa perfettamente con il posizionamento, la storia e la strategia del nostro Studio Legale - ha commentato Luca Arnaboldi, managing partner dell’insegna milanese - Con l’ingresso dell’avvocato Ruggero Rubino Sammartano, lo Studio rafforza ulteriormente l’offerta dei propri servizi nell’area del contenzioso e degli arbitrati, ma anche dell’assistenza a investitori internazionali impegnati anche in operazioni straordinarie nel nostro Paese.”