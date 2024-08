Obbligo di repêchage: vanno offerte al lavoratore anche mansioni inferiori

Lavoro subordinato - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Obbligo di repêchage - Mansioni inferiori - Onere della prova del datore di lavoro.

Non risulta assolto l’obbligo di repêchage ove all’atto di licenziamento per giustificato motivo risultino esistenti nell’organico aziendale mansioni inferiori, anche a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di demansionamento al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivesta le competenze...