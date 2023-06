Oliverio&Partners Studio Legale nell'accordo tra HDEMIA e UNICAL AG per la commercializzazione del rivoluzionario sistema fotovoltaico READY AC POWER

Oliverio&Partners Studio Legale ha assistito HDEMIA S.r.l., pmi innovativa operante nel settore dello sviluppo di tecnologie fotovoltaiche, nell'accordo di commercializzazione del rivoluzionario sistema fotovoltaico READY AC POWER con la nota azienda UNICAL AG.

La serie READY AC POWER è prodotta in Italia ed è protetta da deposito di brevetto, nel nuovo catalogo sono stati aggiunti altri due prodotti a completamento della serie e in particolare READY ONE, kit da 1 modulo da balcone o parete, e READY 800 kit da 2 moduli da balcone, parete o tetto.

L'obiettivo di HDEMIA mediante il suo marchio SOLINK - dichiara L'Avv. Vincenzo Oliverio - Head of M&A and Capital Markets dello Studio - è quello di realizzare prodotti innovativi di alta qualità, brevettati e con installazione Plug and Play al fine di facilitare il lavoro di installatori, progettisti e logistica.Non a caso una azienda del calibro di UNICAL AG ha scelto di inserire nelle loro proposte proprio il sistema READY AC POWER di SoLink.