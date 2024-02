L’importanza della certificazione “Eccellenza Italiana” ed il supporto strategico e finanziario del PNRR

BE4Innovation e STPG – Società Tra Partners presentano il workshop titolo “OLTRE I CONFINI: L’IMPATTO GLOBALE DEL MADE IN ITALY. L’importanza della certificazione “Eccellenza Italiana” ed il supporto strategico e finanziario del PNRR”.

Durante l’evento si affronteranno le tematiche legate all’internazionalizzazione delle imprese italiane, con riferimento all’impatto globale del Made in Italy. A tal proposito ci si soffermerà sull’importanza della certificazione delle nostre Eccellenze, presentando il progetto “ITALY-X”. Si racconterà quindi un’esperienza concreta di internalizzazione e valorizzazione del Made in Italy. Si far infine un focus sul “ Direct outreach ”, lo strumento digitale per favorire l’internazionalizzazione.

L’evento avrà luogo ad Alba, il 20 marzo dalle 16,30 alle 19,00 presso l’Hotel “i Castelli”, in Viale Torino n. 14.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita e consentita previa prenotazione ed avrà una durata orientativa di 3 ore.

Per informazioni: Tel: 342 818 2346 - E-mail: info@be4innovation.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

