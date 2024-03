Ontier con Scuola Holden per il progetto “Oblò” su RAI

Ontier ha assistito Scuola Holden, fondata da Alessandro Baricco ed eccellenza italiana nell’insegnamento della scrittura creativa e dello storytelling in ambito societario, nell’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione economica e successivo trasferimento a RAI per la realizzazione della serie “Oblò”, dieci puntate in onda dal 26 febbraio scorso su RAI Gulp.

Oblò si pone come obiettivo quello di educare i giovani spettatori sui metodi da utilizzare per poter verificare fonti ed affidabilità delle notizie nei più diversi ambiti, in modo da saper riconoscere ed evitare fake news.

Tra gli ospiti delle diverse puntate lo storico Alessandro Barbero, il direttore del Museo Egizio Christian Greco ed il meteorologo Luca Mercalli.