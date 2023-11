Orrick con CLS (Gruppo TESYA) per l’acquisizione degli asset di Degrocar

Guido Testa, Emanuela Longo









Orrick ha assistito CLS, società del gruppo TESYA leader in Italia in soluzioni avanzate per la movimentazione di materiali e della logistica, nell’accordo vincolante per l’acquisizione della totalità delle quote della società a cui Degrocar - azienda distributrice per l’Italia di carrelli elevatori a marchio “Mitsubishi”, con un fatturato 2022 di 52 milioni di euro e oltre 3500 clienti – avrà conferito i principali asset aziendali.



A seguito del closing, da perfezionare entro il 31 dicembre 2023, CLS distribuirà sul mercato i carrelli elevatori elettrici, termici e da magazzino a marchio “Mitsubishi”. Questa operazione garantirà una presenza ancora più ampia e con maggiori prospettive di crescita nel mercato dei carrelli elevatori, che CLS intende scalare raggiungendo una quota di mercato del 10% entro i prossimi 4 anni.



Il team Orrick era composto dal partner Guido Testa, dalla special counsel Emanuela Longo e dalla managing associate Marta Cubisino.



Degrocar è stata assistita dallo studio Casa e Associati con un team composto dal partner Paolo Menarin, e dagli avvocati Michele Pertile e Davide Mazzucato.