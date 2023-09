Orrick nel finanziamento per l’acquisizione di CMS da parte del gruppo Crippa

Marina Balzano, Giulio Asquini e Maria Ilaria Griffo









Orrick ha assistito i finanziatori per gli aspetti legali connessi al finanziamento dell’acquisizione, da parte del gruppo industriale Crippa, di C.M.S. Costruzioni Meccaniche Speciali, attiva nella progettazione, produzione e vendita di mandrinatrici, forcinatrici e presse ad alta performance per il settore HVAC-R, assistito da Advant Nctm.



In particolare, Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini e dall’associate Maria Costa, ha assistito fondi di private debt gestiti da Equita Capital SGR e Alantra per la predisposizione della documentazione finanziaria e per gli altri aspetti legali relativi alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario mezzanino.



Inoltre, Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini, dall’associate Maria Costa e dalla trainee Camilla Rinaldi, ha assistito illimity Bank, Imprebanca e il fondo “Merito Private Debt”, gestito da Merito SGR, per la predisposizione della documentazione finanziaria e per gli altri aspetti legali relativi alla concessione di un finanziamento senior a supporto dell’operazione.



Il fondo “Merito Private Debt”, gestito da Merito SGR, che ha anche co-investito nell’equity dell’operazione, è stato inoltre assistito da Simmons & Simmons, con un team composto dal supervising associate Paolo Guarneri e da Emanuele Rizzuti per gli aspetti corporate, e dal partner Davide D’Affronto, la managing associate Maria Ilaria Griffo e l’associate Filippo Neri per gli aspetti relativi al finanziamento.



Advant Nctm, con un team composto dal partner Giovanni de’ Capitani, dal senior associate Paolo Porena e dall’associate Andrea Bertoni, ha assistito il Gruppo Crippa nella negoziazione della documentazione finanziaria e per gli altri aspetti legali relativi al finanziamento dell’operazione.