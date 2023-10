Orrick per l’exit di Healthware

Attilio Mazzilli Alessandro Vittoria









Orrick ha assistito Healthware e i suoi soci nell’ambito dell’acquisizione della società da parte della statunitense EVERSANA, tra i più importanti fornitori globali di servizi per l’industria life science.



Healthware, gruppo di consulenza integrato che offre a grandi aziende e start-up dei settori life sciences e insurance un insieme unico di servizi e competenze, è stata fondata 25 anni fa dall’imprenditore Roberto Ascione. Il 2019 ha visto l’ingresso nel capitale della società del Fondo FITEC - Fondo Italiano Tecnologia e Crescita, lo strumento di Fondo Italiano d’Investimento dedicato al growth capital per le imprese ad alta crescita e contenuto tecnologico, che l’ha accompagnata nel proprio percorso di sviluppo e internazionalizzazione.



Il team Orrick, coordinato dal partner Attilio Mazzilli, responsabile del Technology Companies Group Italiano, era composto dal partner Alessandro Vittoria, da Flavio Notari, head of tax del TCG Group in Italia, dall’associate Angelo Timpanaro oltre che da Camilla Larcher e Gabriele Greco, ed è stato coadiuvato, per i profili US, dalla partner Leah Recht e dalla senior associate Criselda Haro Sandoval, e, per i profili di diritto inglese, dal managing associate Shaun Malone.



Healthware è stata assistita da AlTi Global quale advisor finanziario con il managing director Federico Lonoce.