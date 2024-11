Orrick nell’acquisizione di Sunseeker International (Holdings) Ltd. da parte di Faro Alternative Investments e Orienta Capital Partners

Fabio Fauceglia

Il comparto Real Economy di Faro Alternative Investments, supportato dall’advisory company Orienta Capital Partners S.r.l., completa l’acquisizione di Sunseeker International (Holdings) Ltd., storico cantiere britannico specializzato nella costruzione di yacht a motore di lusso ad alte prestazioni, precedentemente controllato dal gruppo industriale cinese Dalian Wanda Group.

Faro Alternative Investments ha agito in collaborazione con Lionheart Capital, società di investimento americana e con un club deal organizzato da Orienta Capital Partners S.r.l.

L’operazione è la prima acquisizione cross-border per Orienta Capital Partners e Faro.

Orrick, in qualità di legal advisor, ha assistito Orienta Capital Partners e Faro Alternative Investments per i profili M&A dell’operazione, con il team multidisciplinare guidato dal partner Fabio Fauceglia, con il senior associate Eugenio Zupo, i managing associate Giuseppe Fichera e Philip Jackson, e gli associate Lucrezia Marchionni e Riccardo Galet, e, per gli aspetti finance, dalla partner Mae Morter.

Faro Alternative Investments e Orienta Capital Partners S.r.l. sono stati inoltre affiancati da Russo De Rosa Associati, con un team guidato dai soci Leo De Rosa e Andrea Bolletta, con l’associato Luigi Cecere e Benedetta Pimponi, e da Collyer Bristow, per gli aspetti fiscali e di strutturazione dell’operazione.