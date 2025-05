Orrick con Orienta nell’acquisizione di Alfa Meccanica da parte di LMA

Riccardo Galet, Fabio Fauceglia, Eugenio Zupo e Chiara Iannuzzi

Orrick ha assistito Lavorazione Meccanica per Aeronautica S.r.l. (LMA), supportata dall’advisory company Orienta Capital Partners S.r.l. nell’acquisizione del 99% del capitale sociale di Alfa Meccanica, azienda leader nelle lavorazioni meccaniche di alta precisione per il settore dell’aerospazio producendo strutture e componenti applicate all’aviazione civile e allo spazio.

LMA, azienda specializzata nella produzione di particolari strutturali per l’aerospace, sarà in grado di creare importanti sinergie, integrando Alfa Meccanica nei propri processi di produzione e sviluppo per l’industria aeronautica e aerospaziale.

I legali

LMA è stata assistita da Orrick con il team guidato e coordinato dal partner Fabio Fauceglia e composto, per i profili corporate dell’operazione, da Eugenio Zupo, Chiara Iannuzzi, Riccardo Galet e Alessandra Lucia Schiavone Stracquadaneo, per gli aspetti giuslavoristici, dal partner Mario Scofferi e da Luciano Vella e, per gli aspetti finance, dal team guidato dalla partner Marina Balzano, e composto da Giulio Asquini, Maria Costa ed Elisa Zaccaria e, per gli aspetti di diritto amministrativo, dalla partner Mariangela di Giandomenico con Alessandro Amato e Giuseppe Schinella.

I Venditori sono stati assistiti da Studio Associato – Consulenza legale e tributaria di KPMG, in qualità di legal advisor, con un team coordinato dal partner Alberto Cirillo e composto da Ilaria Maria Claudia Triglione, e supportato per gli aspetti giuslavoristici da Silvano Geusa.

L’operazione è stata in parte finanziata da Banca Ifis ed illimity Bank, assistite dallo studio legale Dentons con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, e composto da Gaia Grossi e Giulia Bellantoni.