Orrick con Yokogawa nell’acquisizione di BaxEnergy

Attilio Mazzilli, Pietro Fazzini

Orrick ha assistito Yokogawa Electric Corporation nell’acquisizione di BaxEnergy, società che fornisce soluzioni per la gestione delle energie rinnovabili.

Yokogawa Electric Corporation offre soluzioni avanzate per la misurazione, il controllo e la gestione delle informazioni, dedicate ai settori dell’energia, della chimica, dei materiali, farmaceutico e alimentare. La società affianca i propri clienti nell’ottimizzazione della produzione, degli asset e della catena di fornitura attraverso l’applicazione di tecnologie digitali, consentendo la transizione verso l’autonomia dell’operatività. Fondata a Tokyo nel 1915, Yokogawa conta più di 17.000 impiegati in una rete di 127 aziende in 59 paesi.

BaxEnergy offre soluzioni flessibili e scalabili per la gestione delle energie rinnovabili, che possono essere implementate senza la modifica dei sistemi IT e aziendali core. Queste soluzioni hanno la caratteristica peculiare di integrare la gestione di varie tipologie di impianti di generazione di energia rinnovabile, analizzando i dati provenienti da turbine, inverter e altri tipi di strumenti di diversi produttori, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza nella produzione di energia. BaxEnergy ha il proprio headquarter ad Hannover, in Germania, e ha sedi in Italia. L’azienda conta circa 90 dipendenti.

Questa acquisizione consentirà a Yokogawa di offrire ad operatori che operano a livello globale una gamma comprovata di soluzioni per la gestione delle energie rinnovabili già adottate da importanti compagnie energetiche in tutta Europa, offrendo consulenza e supporto per l’implementazione, oltre che servizi post-vendita, attraverso la propria rete globale.

Il team cross-border di Orrick in Giappone, Italia e Germania che ha assistito Yokogawa Electric Corporation era guidato dai partner Hiroki Sugita e Minako Wakabayashi ed era composto per l’Italia dal co-managing partner Attilio Mazzilli e dal senior associate Pietro Fazzini, dalla partner Mariangela Di Giandomenico, e dagli associate Francesco Brandi, Martina Pullano, Claudia Francesca Micol Cirinà, e Camilla Larcher, dal senior associate Kane Huang della sede di Tokyo, oltre che dai partner Christopher Sprado e Lars Mesenbrink e dagli associate Benedikt Kamann e David Hamala, per i profili di diritto tedesco.