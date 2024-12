Orsingher Ortu - Avvocati Associati cresce nel Life Sciences con un team guidato da Francesco Setti e Stefano Gilberti

Avvocati Associati annuncia l’ingresso di un team di Life Sciences guidato da Francesco Setti e Stefano Giberti insieme ai professionisti Francesca Romana Correnti, Sarah Setti, Erica Benigni, Benedetta Abiuso, Alessandra Laudante e Chiara Strangio.

Un ingresso determinante per rafforzare la presenza dello studio nel settore del Life Sciences & Healthcare. Con una lunga e consolidata esperienza, Francesco Setti – che entrerà in qualità di of counsel - e Stefano Giberti – che entrerà in qualità di ...