Orsingher Ortu - Avvocati Associati nel procedimento AGCM sull’influencer Marketing

Silvia D’Alberti, Carlo Edoardo Cazzato, Enrico Spagnolello

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso sei istruttorie avviate nei confronti di diversi youtuber e influencer, nell’ambito della propria iniziativa a tutela della trasparenza nel settore dell’influencer marketing. Tale iniziativa è volta a contrastare pratiche commerciali scorrette diffuse attraverso i canali social relative alla pubblicazione sistematica di contenuti promozionali non chiaramente identificati come pubblicitari e la diffusione di messaggi che enfatizzano la possibilità di ottenere “facili e sicuri guadagni” senza adeguata trasparenza informativa per i consumatori.

In tale contesto, Orsingher Ortu - Avvocati Associati, con i senior partner Silvia D’Alberti e Carlo Edoardo Cazzato e il senior associate Enrico Spagnolello, ha assistito lo youtuber Alessandro Berton ottenendo la chiusura del procedimento senza accertamento di infrazioni a seguito di impegni.

L’AGCM, senza procedere all’accertamento dell’infrazione ipotizzata nella fase di avvio, ha accolto gli impegni proposti dal professionista, finalizzati a rendere aderente la propria attività alla normativa e ai principi a tutela dei consumatori. L’Autorità ha ritenuto tali impegni “idonei a sanare i possibili profili di illegittimità delle pratiche commerciali contestate nella comunicazione di avvio”, in quanto “tengono conto di tutte le contestazioni oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e appaiono risolutivi delle relative problematiche”.