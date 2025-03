Orsingher Ortu - avvocati associati rafforza la sede di Roma con l’ingresso di Marzio Ciani come partner nel corporate e capital markets

Marzio Ciani

Orsingher Ortu - Avvocati Associati annuncia l’ingresso in studio di Marzio Ciani, come nuovo Partner del dipartimento Corporate e Capital Markets.

Marzio Ciani, che sarà basato negli uffici di Orsingher Ortu di Roma, è avvocato specializzato in diritto societario e dei mercati finanziari con un’esperienza di oltre vent’ anni maturata in primari studi legali nazionali e internazionali. La sua expertise spazia dall’M&A al capital markets, con un focus su operazioni straordinarie in una molteplicità di ambiti industriali: dalla moda alla tecnologia, dall’automotive al settore bancario e finanziario. Marzio Ciani è stato coinvolto in alcune tra le principali operazioni di quotazione, aumento di capitale ed emissioni obbligazionarie sui mercati finanziari in Italia; oltre ad assistere i clienti in qualità di avvocato italiano, è ammesso al New York Bar e alla Supreme Court of the United States.

L’ingresso di Marzio Ciani si inserisce in un più ampio percorso di crescita dello studio, volto a rafforzare la presenza sul mercato italiano e a consolidare la propria leadership nel settore legale, che ha visto negli ultimi mesi l’arrivo di Silvia D’Alberti e Massimiliano Pizzonia nell’Antitrust, di Roberto Cugnasco nel Corporate e del team guidato da Francesco Setti e Stefano Giberti nel Life Sciences.

“L’ingresso di Marzio rappresenta un passo strategico per la crescita della nostra sede di Roma e per il rafforzamento della nostra practice Corporate & Capital Markets. Siamo certi che la sua esperienza e il suo know-how saranno un valore aggiunto per il nostro studio e per i nostri clienti”, ha dichiarato Nicola Barra Caracciolo, responsabile del dipartimento corporate di Orsingher Ortu.