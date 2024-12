Osborne Clarke advisor dello Smart District ChorusLife inaugurato a Bergamo

Simone Monesi, Riccardo Roversi e Gianluigi Marino

ChorusLife è un progetto di rigenerazione urbana ideato e realizzato dal Gruppo Polifin e dalle sue controllate – Costim (Impresa Percassi, Gualini ed Elmet) e Gewiss – con l’obiettivo di coniugare i concetti di benessere delle persone, smart technology e architettura sostenibile. Con un investimento del valore di circa mezzo miliardo di euro e un indotto economico già generato sul territorio di oltre un miliardo di euro, in circa nove anni di progettazione e costruzione, lo Smart District è stato ufficialmente inaugurato a Bergamo.

Osborne Clarke ha agito in qualità di advisor legale accompagnando la fase di definizione della contrattualistica e documentazione inerente alla gestione e commercializzazione del progetto.

Lo Studio ha supportato il cliente nella definizione dei rapporti di partnership con terzi e dei contratti intercompany per la complessa gestione e commercializzazione del progetto (albergo, ristorazione, arena, residenze). Ha altresì prestato assistenza sugli aspetti legali della gestione della produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione, sulla gestione dei profili regolamentari connessi all’utilizzo della piattaforma Global System Model (GSM) e ai connessi customer journey, all’utilizzo dei dati e in materia ESG.

Il team multidisciplinare è stato guidato dal partner Simone Monesi per i profili di diritto immobiliare, dal partner Riccardo Roversi e dall’associate Angelo Maria Quintieri per i profili energy, e dal partner Gianluigi Marino per i profili di technology law e protezione dei dati.

Simone Monesi, Head of Urban Dynamics in Italia, Osborne Clarke: “ChorusLife è stata una grande opportunità per mettere a frutto la nostra consolidata esperienza in materia di piattaforme digitali, proptech e soluzioni innovative per il settore immobiliare”.

Riccardo Roversi, Head of Energy & Utilities in Italia, Osborne Clarke: “La nostra radicata esperienza nell’ambito energy ci ha permesso di accompagnare lo sviluppo di questo smart district, che ha fatto dell’efficienza energetica un elemento distintivo della sua proposta”.

Gianluigi Marino, Head of Digitalisation in Italia, Osborne Clarke: “ChorusLife rappresenta un case study della trasformazione digitale dove innovazione, dati e tecnologia sono il fondamento dell’intero progetto”.

ChorusLife, ottenuto dalla rigenerazione dell’ex area industriale Ote, si estende su un’area di 70.000 mq. Dispone di 5.000 mq di verde piantumato ed è attrezzato con tecnologie avanzate intese a rendere l’area energeticamente autosufficiente, con un risparmio previsto di 1.624 tonnellate di CO2 all’anno. Conta oltre 70 appartamenti, primo progetto build-to-rent della città, di cui una parte destinata all’housing sociale. Include inoltre un’area retail, un hotel quattro stelle superior, una spa urbana e un centro wellness, entrambi di prossima apertura, e la ChorusLife Arena, uno spazio multifunzionale per concerti, spettacoli, convention e manifestazioni sportive, che può ospitare fino a 6.500 posti e che rappresenta un elemento centrale di tutto il progetto.

Osborne Clarke assiste il gruppo anche nell’ambito della riqualificazione dell’area degli ex cantieri navali Rodriquez a Pietra Ligure.