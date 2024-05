Osborne Clarke e Gianni & Origoni con AKNO e UniCredit nel finanziamento dello sviluppo di un complesso immobiliare ad uso logistico

Andrea Pinto

Osborne Clarke ha assistito il Gruppo AKNO nella strutturazione e concessione di un development green financing concesso da UniCredit, in qualità di finanziatore, banca organizzatrice e banca agente, per la realizzazione di un complesso immobiliare ad uso logistico sito nel comune di Nogarole Rocca (VR), di 88.188 mq.

Il complesso di Nogarole, inserito in un’area strategica del tessuto produttivo e imprenditoriale italiano, costituisce l’esempio più recente di una serie di sviluppi immobiliari - dislocati tra l’hinterland milanese e le provincie di Lodi e Pavia (citiamo i business park di Broni, Stradella, Livraga, Cesate, Truccazzano) - per i quali Osborne Clarke ha affiancato il Gruppo.

Per Osborne Clarke ha agito un team guidato dal partner Andrea Pinto, Head of Financial Services, coadiuvato dall’associate Rocco De Nicola, dalla junior associate Ilaria Cutolo e dal trainee Francesco Fallara.

UniCredit è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team composto dal partner Eduardo Fiordiliso e dagli associate Angelica Maggioni e Giovanni Bica.