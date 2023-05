Pagamenti in ritardo risarciti a forfait per tutti i versamenti previsti di Marina Castellaneta

Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza nella causa C-78/22 con la quale Lussemburgo ha interpretato l’articolo 6 della direttiva 2011/7 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che riguardano sia operatori economici sia operatori economici e amministrazioni pubbliche.









