Parola Associati nel “Corporate PPA” tra STMicroelectronics ed ERG per una somministrazione di energia elettrica da fonte eolica in Italia

Parola Associati ha prestato assistenza legale nell’ambito della redazione, negoziazione e sottoscrizione di un “Corporate PPA” tra STMicroelectronics, leader mondiale nei semiconduttori al servizio dei clienti in tutte le applicazioni dell’elettronica, ed ERG, produttore europeo di energia elettrica da fonte rinnovabile, per una fornitura di energia elettrica da fonte eolica in Italia nel periodo 2024-2038.

L’accordo, che nasce dall’impegno per la sostenibilità a lungo termine di STMicroelectronics, ha ad oggetto la somministrazione, da parte di ERG, di circa 250GWh all’anno di energia elettrica da fonte eolica, prodotta dai parchi eolici siciliani di Campo Reale e Mineo-Militello-Vizzini, per un volume totale di circa 3,75 TWh nel corso dei 15 anni di durata.

Entrambi i parchi eolici di produzione, ubicati rispettivamente nei pressi di Palermo e Catania, sono frutto di progetti di repowering - aggiornati con tecnologie all’avanguardia per una migliore efficienza e una produzione di energia significativamente superiore, con una capacità installata totale di 151,4 MW.

Si tratta del primo “power purchase agreement” sottoscritto da STMicroeletronics in Italia, che contribuirà in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo della società di approvvigionarsi al 100% di energia elettrica da fonte rinnovabile entro il 2027.

Parola Associati, con un team composto dal managing partner, Avv. Lorenzo Parola, e dall’associate Avv. Martina Caldelari, ha assistito SMicroelectronics, in qualità di consulente legale, durante l’intera procedura di gara finalizzata ad individuare la potenziale controparte contrattuale. In particolare, Parola Associati ha revisionato il bando di gara (ivi inclusi i requisiti legali, tecnici ed economici), al fine di allinearlo alle policy interne di ST e alle prassi italiane di mercato prevalenti e, in seguito, ha predisposto il term-sheet iniziale di “Corporate PPA”, fornendo, altresì, assistenza legale nell’analisi e comparazione dei commenti e delle proposte di revisione dei partecipanti alla gara. Lo Studio Legale ha, poi, assistito STMicroelectronics durante la fase di aggiudicazione della gara, predisponendo e negoziando l’accordo finale di “Corporate PPA” con ERG e fornendo supporto sino alla sottoscrizione dello stesso.