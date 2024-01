Parola Associati, L&B Partners S.p.A. e L&B Partners Avvocati Associati, Gitti and Partners, nella cessione del 100% di Esapro S.r.l. da Esapro Holding S.r.l. al fondo Algebris Green Transition

Davide Pelloso, Diego De Francesco, Lorenzo Parola

Esapro Holding S.r.l. – holding partecipata, tra gli altri, da L&B Capital S.r.l. e Demi5 S.r.l. (quest’ultima società di investimenti della famiglia De Miranda) – ha perfezionato l’operazione di cessione, a favore di Algebris Green Transition Fund, del 100% del capitale sociale di Esapro S.r.l. (e, indirettamente, dell’intero capitale sociale di Esapro Control S.r.l. e dell’80% del capitale sociale di Esapro RO). Esapro Holding S.r.l. – holding partecipata, tra gli altri, da L&B Capital S.r.l. e Demi5 S.r.l. (quest’ultima società di investimenti della famiglia De Miranda) – ha perfezionato l’operazione di cessione, a favore di Algebris Green Transition Fund, del 100% del capitale sociale di Esapro S.r.l. (e, indirettamente, dell’intero capitale sociale di Esapro Control S.r.l. e dell’80% del capitale sociale di Esapro RO).

Esapro S.r.l. è una società che opera nel settore dell’ingegneria, degli appalti e della costruzione (EPC) e della manutenzione (O&M) di impianti fotovoltaici (a tetto e a terra) e di sistemi di sicurezza per impianti fotovoltaici attiva in Italia e in Romania (tramite Esapro RO). Inoltre, Esapro S.r.l., tramite Esapro Control S.r.l., fornice servizi di sorveglianza da remoto, di rilevamento intrusioni e gestione delle emergenze di impianti fotovoltaici tramite.

Parola Associati ha assistito Algebris in tutte le fasi dell’operazione di acquisizione, ivi inclusi la negoziazione del contratto di compravendita e degli accordi con il management, con un team guidato dal managing partner Lorenzo Parola (in foto) e dal partner Andrea Coluzzi e composto dagli associate Luigi Agostinacchio e Chiara Salvaneschi. Il partner Andrea Leonforte, supportato dai trainee Veronica Valentina Nolè, Silvia Pellegrino e Antonio Fuiano, ha condotto l’attività di due diligence sulle società del gruppo, supportato, per gli aspetti di diritto giuslavoristico, dagli Avvocati Angelo Beretta e Alessia Capella dello Studio Beccaria Capurro e, per gli aspetti di diritto rumeno, dallo Studio Wolf Theiss. Il team legale interno di Algebris è stato guidato dalla Legal Counsel Silvia Marcolini.

L&B Partners S.p.A. ha supportato Esapro Holding S.r.l. in qualità di financial advisor in tutte le attività prodromiche alla realizzazione della cessione, dall’elaborazione del modello economico finanziario al coordinamento delle attività di due diligence fino alla negoziazione e strutturazione, per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari, dell’operazione con un team guidato dal partner Gianguido Arcangeli e composto dal director Domenico Magistri e dall’analyst Edio Alvino.

L&B Partners Avvocati Associati, con un Team guidato dal partner Davide Pelloso (in foto), head of corporate M&A, e composto dalla managing associate Genny Muccardi e dagli associate Domenico Mordà e Benedetta Valgoi, ha assistito Esapro Holding S.r.l. per tutti i profili legali dell’operazione, in tutte le fasi della stessa. inclusa la vendor due diligence, e nella redazione, negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti relativi all’operazione.

I profili giuslavoristici sono stati seguiti dagli avvocati Simone Carrà e Laura Corbeddu dello studio legale Littler.

Gitti and Partners, con un team composto dai partner Diego De Francesco, Saverio Pizzi e Paolo Ferrandi, nonché dal junior associate Lorenzo Paliaga, ha assistito Algebris nella strutturazione dell’operazione di acquisizione, nonché per tutti gli aspetti fiscali dell’operazione.

New Deal Advisors, con un team guidato dal partner Lorenzo Lavini, ha assistito Algebris per tutti gli aspetti finanziari.

A supporto di Esapro Holding S.r.l., è intervenuta altresì KPMG Studio Associato con un team composto dal partner Giacomo Perrone, dal senior manager Valerio Zaccaria e dal tax specialist Ettore Tisi per le tematiche fiscali relative all’operazione e KPMG S.p.A. con un team composto dal partner Adriano Gaetani, dal senior manager Mirco Valerio e dal senior Alessandro Grimaldi per le tematiche contabili relative all’operazione.